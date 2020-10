24H Spa : Madpanda Motorsport confirme son équipage

L’équipage de la Mercedes-AMG GT3/Madpanda Motorsport aura un nouveau visage aux Total 24 Heures de Spa. Ezequiel Perez Companc et Patrick Assenheimer, les deux pilotes réguliers sur la saison GT World Challenge Europe Powered by AWS, seront de la partie dans les Ardennes belges.

L’Argentin et l’Allemand seront rejoints par Ricardo Sanchez et Juuso Puhakka dans la Mercedes-AMG GT3 #90 qui évoluera en Silver Cup. Le Mexicain Sanchez est un habitué de la classique belge puisqu’il y prendra son cinquième départ. Le Finlandais Puhakka fait les beaux jours de TokSport WRT en Sprint sur une Mercedes. Il fera ses débuts aux 24H de Spa. Rappelons que Madpanda Motorsport fera ses débuts à Spa sur une course de 24 heures.