24H Spa, H+20 : cinq voitures en moins d’une minute !

Alors que la Ferrari 488 GT3 #51 AF Corse était en tête avec Alessandro Pier Guidi, les deux Audi ont repris les commandes suite au dernier ravitaillement. L’Audi R8 LMS GT3 #25 Audi Sport Team Sainteloc Racing (Markus Winkelhock) est donc leader devant l’Audi R8 LMS GT3 #66 Audi Sport Team Attempto Racing (Fred Vervisch). La Ferrari #51 est retombée à la 3e place mais est à seulement 12 secondes de la tête !

La Ferrari 488 GT3 # 72 SMP Racing (Davide Rigon) occupe la 4e place et la Mercedes-AMG GT3 #4 Mercedes-AMG Team HRT (Luca Stolz) complète le Top 5. La Porsche 911 GT3-R #98 de Rowe Racing (Earl Bamber) est 6e, les six voitures citées sont toutes dans le même tour et prétendantes à la victoire aux 24 Heures de Spa. Attention à ne pas non plus enterrer la Porsche 911 GT3-R #12 de GPX Racing (Patrick Pilet) qui est sur le point de revenir dans le tour du leader.

Pro Am : Pas de changement. La Ferrari 488 GT3 #93 de SKY – Tempesta Racing a pris la tête de la catégorie et devance l’Aston Martin Vantage AMR GT3 #188 de Garage 59 et la Lamborghini Huracan GT3 #77 de Barwell Motorsport.

Silver : la Mercedes-AMG GT3 #5 de HRT et celle de HTP Motorsport (#84) sont en tête, la Ferrari 488 GT3 #488 Rinaldi Racing occupant maintenant la 3e place.

Am : la Bentley Continental GT3 #108 de CMR est aux commandes avec Stéphane Lemeret au volant.

Les faits de course

9 h 25 : ca se bat très fort en tête de course, les cinq premiers sont en 10 secondes !

9 h 35 : il reste 34 voitures en course sur les 56 du départ

9 h 37 : ravitaillement un peu long chez GPX avec la Porsche #12. On met un petit coup d’extincteur à l’arrière de l’auto.

10 h 10 : la bagarre fait rage, mais les incidents de course, autres pénalités se font rare et c’est tant mieux !

10 h 21 : la Ferrari #51 et l’Audi #66 sont roues dans roues pour la première place !

10 h 40 : l’Audi #66 est sous investigation pour avoir coupé un virage

10 h 45 : des gouttes de pluie sont annoncées sur une partie du circuit

10 h 50 : la pluie s’intensifie, certaines équipes continuent de mettre des slicks sur les voitures.

10 h 52 : l’Audi #66 a décidé de repartir en pneus pluie par contre ! Elle est imitée par la Porsche #12

10 h 56 : Il pleut plus fort

11 h 00 : sortie de piste pour la Mercedes-AMG #84 de HTP. Elle est un peu abimée, mais elle repart en direction de son stand.

