24H Spa, H+16 : Lamborghini toujours aux commandes

Alors que la Mercedes-AMG GT3 #88 de Mercedes-AMG Team AKKA ASP n’est plus en course (suspension), la Lamborghini Huracan GT3 #63 Orange 1 FFF Racing Team est en tête des 24 Heures de Spa. Elle devance d’une petite seconde seulement la Porsche 911 GT3 R #98 de ROWE Racing et de 25 secondes la Ferrari 488 GT3 #51 AF Corse.

Cinq voitures suivent et sont dans le même tour que le trio de tête. On y trouve la Porsche 911 GT3-R #12 GPX Racing, la Mercedes-AMG GT3 Mercedes-AMG #4 Team HRT, la Porsche 911 GT3-R #54 de Dinamic Motorsport, l’Audi R8 LMS GT3 #66 d’Audi Sport Team Attempto Racing et l’Audi R8 LMS GT3 #25 d’Audi Sport Team Sainteloc Racing.

Pro Am : la Ferrari 488 GT3 #93 de SKY – Tempesta Racing a pris la tête de la catégorie et elle devance l’Aston Martin Vantage AMR GT3 #188 de Garage 59 et la Lamborghini Huracan GT3 #77 de Barwell Motorsport.

Silver : la Lamborghini Huracan EVO #78 de Barwell Motorsport est toujours en tête de la classe et précède les Mercedes-AMG GT3 #5 de HRT et #84 de HTP Motorsport

Am : la Bentley Continental GT3 #108 de CMR est aux commandes, les autres autos ont abandonné

