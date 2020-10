24H Spa : ‘Bamthoor’ et Tandy proches de ROWE Racing

Deuxième et cinquième des Total 24 Heures de Spa 2019, ROWE Racing tentera d’accrocher une deuxième victoire sur la classique belge après celle de 2016. L’équipe de Hans-Peter Naundorf sort d’un succès aux 24 Heures du Nürburgring, mais avec BMW.

Pour les Total 24 Heures de Spa, deux Porsche 911 GT3-R seront au départ sous les couleurs ROWE. Julien Andlauer, Dirk Werner et Klaus Bachler se partageront à nouveau le volant de la #99, comme c’est le cas sur la saison régulière.

On devrait retrouver sur la #98 Laurens Vanthoor, Earl Bamber et Nick Tandy. Le duo “Bamthoor” était présent l’année passée sur une Porsche alignée par KÜS 75 Team Bernhard et ce sont les champions IMSA 2019 en GTLM. Quant à Nick Tandy, il était déjà chez ROWE Racing en 2019.