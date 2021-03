24H Nürburg : White Angel Viper roule pour la bonne cause

Dès l’ouverture des inscriptions pour les 24 Heures du Nürburgring, le premier bulletin n’a pas tardé à arriver chez les organisateurs. White Angel Viper a envoyé son inscription pour faire rouler sa Dodge Viper Competition Coupe GT3. Cela fait plusieurs années que l’écurie soutenue par Mintgen Motorsport est la première à s’inscrire. Cette année encore, l’équipe allemande roulera pour la bonne cause.

White Angel Viper œuvre pour la fondation Fly & Help qui construit des écoles dans les pays en développement et émergents dans le monde entier. Reiner Meutsch, fondateur de l’équipe, supporte tous les frais de l’engagement, ce qui fait que tous les dons vont à la construction des écoles.

La Dodge Viper attend ses partenaires

« Alors que la pandémie a contrarié nos plans l’année passée, nous voulons maintenant envoyer un signal positif », a déclaré Bernd Albrecht, patron de l’équipe. « L’objectif du projet White Angel Viper est de collecter des dons pour Fly & Help afin de construire au moins une école supplémentaire après les 24 Heures du Nürburgring. La cohésion et l’humanité sont plus importantes que jamais dans le monde d’aujourd’hui. Nous espérons recevoir beaucoup de soutien de la part des fans et des partenaires du projet. »

Bernd Albrecht sera au volant de la GT américaine en compagnie de Reinhard Schall et Dirk Riebensahm. L’équipe cherche actuellement un quatrième pilote pour rejoindre l’aventure. White Angel Viper avait retiré son inscription en 2020 quand l’équipe a appris que les fans ne pourraient pas se rendre sur place.