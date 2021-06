24H Nürburg : un air de skateboard pour Haupt Racing Team

Il sera facile de différencier les deux Mercedes-AMG GT3 de Haupt Racing Team en fin de semaine aux 24 Heures du Nürburgring.

La livrée jaune et bleue Bilstein était déjà connue des passionnés de la Nürburgring Endurance Series. On retrouvera Adam Christodoulou, Maro Engel, Manuel Metzger et Luca Stolz sur la #4.

Le design de la Mercedes #6 de Maro Engel, Nico Bastian, Patrick Assenheimer et Hubert Haupt est quant à lui inédit. la célèbre marque de skateboards et de vêtements Palace est le partenaire principal de la #6. Lancée en Angleterre en 2009 par Lev Tanju, Palace doit son logo à la figure géométrique triangle de Penrose. les vêtements Palace sont portés par des stars telles que Karim Benzema, Jay-Z, Rihanna, Kanye West ou encore Wiz Khalifa.