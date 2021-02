24H Nürburg : les inscriptions sont ouvertes

Il est désormais possible de s’inscrire pour les 24 Heures du Nürburgring qui se tiendront les 5 et 6 juin dans l’Eifel. Le feu vert a été donné à l’ouverture des inscriptions, aussi pour la course qualificative que les 24 Heures. L’ADAC North Rhine, qui organise l’épreuve, souhaite envoyer un signal positif aux équipes qui souhaitent prendre part à l’épreuve.

Les équipes qui souhaitent participer à la course qualificative des 8 et 9 mai et aux 24 Heures du Nürburgring ont jusqu’au 20 avril pour envoyer un dossier avec un droit d’inscription réduit. La date limite est fixée au 3 mai pour la course qualificative. La date définitive concernant les inscriptions pour les 24 Heures du Nürburgring est le 18 mai.