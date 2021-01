La Porsche 911 GT3 R/Herberth Motorsport de Robert Renauer s’est montrée la plus rapide des essais de nuit des 24 Heures de Dubai. Avec un meilleur chrono de 1:59.503, le pilote allemand a devancé la McLaren 720S GT3/Inception Racing with Optimum de Joe Osborne pour 44 millièmes. Troisième temps pour Mirko Bortolotti sur la Lamborghini Huracan GT3/Grasser Racing Team. Dries Vanthoor (Audi/WRT) et Mathieu Jaminet (Porsche/GPX Racing) complètent le top 5.

Les chronos sont ici