24H Dubai 2021 : le plateau se dessine petit à petit…

Nous sommes à encore un peu plus de trois mois des 24 Heures de Dubai 2021 (14/16 janvier) mais la liste des engagés se dévoile petit à petit. La catégorie GT3 s’annonce aussi relevée que lors des éditions précédentes. On compte déjà la présence de neuf marques inscrites en GT3.

Cinq Audi R8 LMS GT3 figurent sur la liste provisoire avec WRT (x2), Saintéloc Racing et T3-HRT Motorsport. Le team allemand T3-HRT Motorsport a également inscrit deux Bentley Continental GT3. CMR travaille aussi sur un programme avec Bentley. La marque Mercedes sera représentée par Haupt Racing Team (x2), MP Motorsport et CP Racing. GPX Racing et Herberth Motorsport (x2) doivent défendre les intérêts de Porsche. 3Y Technology compte bien aligner sa BMW M6 GT3 et MRS GT-Racing sa Nissan GT-R GT3 NISMO. Barwell Motorsport est pour le moment la seule équipe en Lamborghini Huracan GT3. 2 Seas Motorsport aura en charge deux McLaren 720S GT3 et Optimum Motorsport une. V8 Racing est annoncé avec une Corvette C6 GT3.R et Selleslagh Racing Team pourrait bien ressortir sa Corvette C6.

Quatre Lamborghini Huracan Super Trofeo figurent sur la liste des engagés avec ARC Bratislava, GT3 Poland, Leipert Motorsport et Dragon Racing. La catégorie GT4 sera elle aussi bien fournie avec actuellement 15 autos. Au moins douze Porsche 991 Cup sont attendues aux Emirats Arabes Unis sans oublier les TCR, BMW M2, Ligier JS2 R et Lamera Cup.

Une semaine plus tard se tiendront les 6 Heures d’Abu Dhabi organisées par Creventic où WRT et Saintéloc Racing font déjà partie des équipes inscrites. Le week-end précédent les 24 Heures de Dubai, ce sera au tour des 12 Heures d’Abu Dhabi de rouler à Yas Marina.