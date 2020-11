24H Daytona : vers un trio Johnson/Elliott/Pagenaud ?

Deux stars de la NASCAR sont attendues au départ des 24 Heures de Daytona en janvier prochain. Jimmie Johnson, septuple champion NASCAR Cup Series, et Chase Elliott, couronné hier, pourraient bien se laisser tenter par une expérience sur le double tour d’horloge de début de saison. Rick Hendrick, propriétaire de l’équipe de deux pilotes, a confié dans une interview d’après-course à Phoenix, que Johnson et Elliott participeraient au premier meeting IMSA WeatherTech SportsCar Championship 2021 en janvier prochain.

« Nos deux gars, Chase et Jimmie, participeront à la course de 24 heures à Daytona, alors j’attends cela avec impatience », a déclaré Rick Hendrick aux journalistes sur le Phoenix International Raceway qui accueillait hier la finale NASCAR. Les bruits entendus au sein du paddock indiquent que Simon Pagenaud pourrait être le troisième homme d’un équipage qui roulerait en DPi. Les trois pilotes sont soutenus par Chevrolet. Chase Elliott a confirmé qu’il serait au départ mais qu’il n’avait pas encore signé de contrat. Si ce dernier débutera aux 24 Heures de Daytona, Jimmie Johnson compte déjà cinq départs sur la course d’endurance, le dernier en 2011 sur une Riley-Chevrolet DP alignée par GAINSCO Bob Stallings. Johnson compte même un podium en 2008.

Si le projet va à son terme, la présence de Jimmie Johnson et Chase Elliott pourrait se faire sur une Cadillac DPi-V.R engagée par Action Express Racing, l’écurie de Gary Nelson. Pipo Derani et Felipe Nasr sont déjà confirmés sur une auto en 2021.