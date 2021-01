24H Daytona : Mühlner Motorsport au complet

Les deux Duqueine D08 sont prêtes à prendre la piste sur le Daytona International Speedway. L’écurie belge, qui dispose d’une base en Floride à DeLand, sera présente au Roar Before the Rolex 24 avec ses deux autos.

Une Duqueine D08 (#21) prendra part à la course IMSA Prototype Challenge avec Laurents Hörr et Moritz Kranz. La course prend le nom de Scouts of America 145.

L’autre Duqueine D08 (#6) disputera la course qualificative des 24 Heures de Daytona, toujours avec Laurents Hörr et Moritz Kranz.

Le troisième homme sera Kenton Koch. Le pilote américain, âgé de 26 ans, arrive du Pirelli GT4 America SprintX sur une Aston Martin Vantage GT4. On l’a vu auparavant en LMP3 chez Robillard Racing, P1 Motorsports et Duqueine Engineering.