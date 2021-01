24H Daytona : l’IMSA ajuste la BOP

L’IMSA WeatherTech SportsCar Championship ajuste l’équilibre entre les autos pour les 24 Heures de Daytona suite aux essais du Roar.

La Cadillac DPi-V.R, victorieuse de la course qualificative, garde la même BOP mais elle devra utiliser une configuration aéro différente et utiliser les persiennes standards sur les ailes avant.

En LMP2, seule la Ligier JS P217 voit une diminution de l’angle de l’aileron arrière.

Du côté du GTLM, la BMW M8 GTE est alourdie de 20 kg par rapport au week-end dernier. A contrario, la Porsche 911 RSR sera plus légère de 5 kg.

Rien n’a changé en LMP3 et GTD suite au Roar Before the Rolex 24.