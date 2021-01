24H Daytona, H+22 : la Mazda revient dans la course à la victoire !

Alors qu’il reste 120 minutes dans ces 24 Heures de Daytona 2021, la course devient folle. Alors qu’elle pointait à un moment 7e avec trois tours de retard, la Mazda RT-24 #55 d’Oliver Jarvis pointe maintenant à la 2e place juste derrière l’Acura ARX-05 DPi #10 de Wayne Taylor Racing toujours en tête avec Ricky Taylor à son volant.

Les écarts se sont encore resserrés suite à un Full Course Yellowà cause de la crevaison de la Cadillac DPi-V.R #01 de Chip Ganassi Racing. Elle pointe 5e à 3 secondes de la tête. La Cadillac DPi #48 d’Ally Cadillac Racing et l’Acura ARX-05 DPi #60 de Meyer Shank Racing sont 3e et 4e….

Pas de changement en LMP2 avec l’Oreca #18 d’Era Motorsport devant deux autres Oreca, la #8 de Tower Motorsport et #82 de DragonSpeed qui est passée par son stand pour un souci mécanique. Elle est trop loin maintenant, la victoire se jouera entre les deux premières LMP2 et on sait que l’on aura un Français sur la plus haute marche.

En LMP3, la tête est toujours pour la Ligier JS P320 #74 de Riley Motorsports #74, l’écart avec la Ligier JS P320 #33 de Sean Creech Motorsports, 2e, est de trois tours.

Plus qu’une Corvette C8.R aux commandes de la catégorie GTLM, la #4. La BMW M8 GTE #24 et la Ferrari 488 GTE #62 de Risi Competizione ont gagné une place et pointent respectivement 2e et 3e. La Corvette C8.R #3 est 4e à 37 secondes.

La lutte est toujours intense en GTD, mais peu de changement à noter. La Mercedes-AMG GT3 #57 de Winward Racing est en tête devant la Mercedes-AMG GT3 #75 de Sun Energy 1, la Porsche 911 GT3 R #16 de Wright Motorsport et la Lamborghini Huracan #1 de Paul Miller Racing.

