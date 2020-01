24H Daytona, H+16 : deux Cadillac en tête, BMW et Porsche en moins d’une seconde

Après 16 heures de course, le classement général a peu changé, mais les écarts se sont quelque peu resserrés. La Cadillac DPi V.R #10 de Wayne Taylor Racing est toujours en tête avec Renger van der Zande au volant. Il devance une autre Cadillac, la #5 toujours pilotée par Sébastien Bourdais. Le Français est à 50 secondes de la voiture noire, soit 40 secondes de moins qu’à notre précédent point. La Mazda RT24-P #77 (Tristan Nunez) monte sur le podium provisoire (1 minute 7 secondes de retard). La Cadillac #31 de Felipe Nasr et la Mazda RT24-P #55 de Jonathan Bomarito sont à un tour. A noter que l’Acura #7, accidentée en début de course, est maintenant 10e, l’autre, la #6, est 6e à 3 tours !

L’ORECA 07 #81 de DragonSpeed (Colin Braun) a perdu le commandement du LMP2. C’est de nouveau l’ORECA #52 PR1/Mathiasen Motorsports qui est en tête. Elle est actuellement aux mains de notre Frenchy Gabriel Aubry ! Trente secondes séparent ces deux autos…

En GTLM, la BMW M8 GTE #24 de Jesse Krohn est toujours leader, mais possède 0.9 seconde d’avance sur les deux Porsche 911 RSR (#912 de Laurens Vanthoor et la #911 de Nick Tandy à 11 secondes). La Corvette C8.R #3 d’Antonio Garcia est 4e à 18 secondes.

La Lamborghini Huracan GT3 Evo #48 de Paul Miller Racing domine toujours le GTD. Elle est pilotée par Andrea Caldarelli. L’Audi R8 GT3 LMS #88 de WRT Speedstar Audi Sport (Mirko Bortolotti) apparait dans le top 3 qui est complété par une autre Lamborghini, la #44 de GRT Magnus. La BMW M6 GT3 #96 de Turner Motorsport a perdu du temps, elle est à deux tours. Le coup dur est surtout pour la Porsche 911 GT3 R #9 de Pfaff Motorsport qui a été ramenée à son stand. La course est perdue pour elle, elle est 15e de sa catégorie à 24 tours de la Lambo de tête !

