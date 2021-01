24H Daytona, H+14 : Whelen Engineering Racing prend les commandes

Whelen Engineering Racing a pris les commandes des 24 Heures de Daytona peu de temps avant l’entame de la 15e heure. Mike Conway est au volant de la Cadillac DPi-V.R #31 avec 3.5s d’avance sur une autre Cadillac, celle de Chip Ganassi Racing de Scott Dixon. La #01 a été pénalisée de 20s pour une vitesse excessive dans la voie des stands.

La Cadillac/Wayne Taylor Racing de Ricky Taylor occupe le 3e rang à 4.6s de la tête. Ally Cadillac Racing et Meyer Shank Racing sont juste derrière. On a changé les freins chez Wayne Taylor Racing sous régime de neutralisation. Albuquerque s’est offert un quadruple relais sur l’Acura #10. Lors du restart, ça s’est frictionné entre la Mazda de Bomarito et les Cadillac de Rockenfeller et Nasr.

On doit cette neutralisation à une sortie de l’Oreca 07/PR1 Mathiasen Motorsports de Mikkel Jensen (et non Nico Lapierre comme l’indiquait le classement) qui venait de sortir des stands. Le pilote a connu un contact avec la Ligier JS P320/Performance Tech. Il a fallu réparer la suspension sur l’Oreca 07 qui était de toute façon déjà loin au classement.

Tower Motorsports continue sa marche en avant en LMP2 avec Timothé Buret aux commandes de la catégorie, devant Cetilar Racing, DragonSpeed et Era Motorsport. Cette dernière a connu quelques pépins d’ordre électrique. WIN Autosport a perdu des places après un changement de frein et un contact entre Tristan Nunez et l’Audi R8 LMS/NTE Sport.

La Ligier JS P320/Riley Motorsports #74 mène toujours la catégorie LMP3 devant la Ligier/Sean Creech Motorsports. Chez Mühlner Motorsports, la Duqueine D08 s’est accrochée dans la voie des stands avec la Porsche/Pfaff. Le team belge est 3e en LMP3.

Pas de changement en GTLM avec la Corvette C8.R #4, 2.1s devant la #3. La BMW M8 GTE #25 est 4s derrière la Corvette de tête.

La Mercedes-AMG GT3/Winward Motorsport reste aux commandes de la catégorie GTD avec 0.9s d’avance sur la Ferrari 488 GT3/AF Corse. La Mercedes/SunEnergy 1 est dans le même tour. Après pas mal de déboires, la Porsche 911 GT3 R/Wright Motorsports est remontée à la 4e place devant la Lamborghini Huracan GT3/Paul Miller Racing.

Il n’y a plus de Lamborghini Huracan GT3/Grasser Racing Team, les deux abandonnant pour des problèmes de moteur.

Le classement de la course à H+14 est ici