24H Daytona : Black Swan Racing forfait pour cause de COVID-19

Ils ne seront pas 50 mais 49 en piste lors du Roar Before the Rolex 24 ce week-end et une semaine plus tard aux 24 Heures de Daytona.

Testé positif au COVID-19 à son retour des 24 Heures de Dubai, Tim Pappas a été contraint de retirer sa Porsche 911 GT3 R. Le patron-pilote devait rouler avec Patrick Pilet, Patrick Lindsey et Larry ten Voorde.

“Malheureusement, mon coéquipier à Dubai était positif au COVID-19 sans le savoir”, a déclaré Tim Pappas à Sportscar365. “Malgré tous mes efforts pour être en sécurité, je suis maintenant positif avec des symptômes bénins. Il n’y a pas de moyen pour m’isoler le temps recommandé par le CDC (Centers for Disease Control and Prevention) et faire la course. J’ai donc pris la décision de me retirer.” Tim Pappas roulait sur une Porsche 911 GT3 Cup/MRS GT-Racing aux 24H de Dubai.

Quatre Porsche 911 GT3 R sont engagées aux 24 Heures de Daytona : Wright Motorsports, Pfaff Motorsports, Team TGM, Hardpoint EBM.