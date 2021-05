2021 marque une nouvelle étape pour Iron Lynx

Dire que la rencontre entre Sergio Pianezzola et Andrea Picccini est couronnée de succès est le moins qu’on puisse dire. Les deux pilotes italiens ont disputé ensemble les 12 Heures d’Abu Dhabi 2017 sur une Ferrari. Depuis, ils sont restés ensemble pour former Iron Lynx. Si vous rajoutez Giacomo, le cadet de la famille Piccini, vous avez une pièce de plus sur l’échiquier Iron Lynx.

L’écurie italienne monte en puissance cette saison avec pas moins de 14 Ferrari alignées dans différents championnats, sans oublier la monoplace avec la Formule 4 Italia. FIA WEC, GT World Challenge Europe, European Le Mans Series, Michelin Le Mans Cup et Ferrari Challenge font partie du menu 2021. On parle de Iron Lynx, mais aussi de Iron Dames, le programme monté par Deborah Mayer autour d’équipages féminins. 2021 marque les débuts de Iron Lynx sur un programme complet en WEC avec la présence de deux Ferrari 488 GT3.

“Iron Lynx développe ses activités”, a déclaré Andrea Piccini à Endurance-Info. “2021 est une année importante pour l’équipe qui passe à la vitesse supérieure. Le GT est très important pour l’écurie qui tient en parallèle à accroître sa présence en monoplace pour découvrir de nouveaux talents.” En plus de sa présence en Italian F4, Iron Lynx est partenaire du programme FIA Girls on Track en collaboration avec la Commission FIA Women in Motorsport et la Ferrari Driver Academy.

Ce week-end, Iron Lynx est présent en WEC à Spa-Francorchamps et en Ferrari Challenge sur le Red Bull Ring. La semaine belge a plutôt mal débuté pour Iron Lynx qui a été contrainte de changer le châssis de la 488 GTE des filles. Katherine Legge, dont la responsabilité n’est pas engagée dans la sortie de piste, a été percutée par une LMP2 durant le Prologue.

A ce jour, Iron Lynx est présent sur des programmes très européens. A terme, l’envie de s’internationaliser encore plus est bien présente. Compte tenu de la multiplication des programmes, Iron Lynx peut avoir jusqu’à 100 personnes.

De là à voir Iron Lynx en prototype, il n’y a qu’un pas. Cependant, aucun programme n’est confirmé à ce jour, comme le précise Andrea Piccini : “De nouvelles règles arrivent en LMP. Nous sommes actuellement à une période clé avec beaucoup de changements. Ferrari arrive en LMH en 2023 pour gagner des courses au général. L’attention des médias sera forcément plus forte et Iron Lynx espère être dans le bon train ces prochaines années. On verra ce que vont donner les nouvelles règles. Iron Lynx est une équipe très présente en GT.”

De GT, il en est forcément question avec une présence de Iron Lynx en GTE et GT3. “Le GT doit aussi se renouveler dans les prochaines années”, précise Giacomo Piccini. “Nous verrons quelle direction prendre à l’avenir.” En attendant, Giacomo Piccini a mis sa carrière de pilote de côté pour diriger l’équipe. Andrea poursuit quant à lui en compétition comme pilote et coach.

Iron Lynx se donne les moyens de réussir dans les différents championnats où roule l’équipe basée à Cesena. On l’a encore vu à Monza en GT World Challenge Europe où les deux Ferrari 488 GT3 noires ont terminé dans le top 5. Au même moment, Iron Lynx remportait les 4 Heures de Barcelone (GTE) en ELMS, son premier succès dans ce championnat…

En peu de temps, Iron Lynx s’est vite fait un nom en GT. Le programme Iron Dames est un franc succès et la prochaine étape pourrait passer par la présence d’un équipage féminin en GT World Challenge Europe. L’oeil de lynx n’a pas fini de percer les circuits…