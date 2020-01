2009/2019 : les faits marquants, part 9…

11/09/2018 : Agé de 83 ans, Don Panoz, le créateur de l’ALMS et célèbre patron de l’équipe Panoz, est décédé…

13/09/2018 : Sébastien Ogier en DTM au meeting DTM du Red Bull Ring. Le pilote Ford en WRC est invité par Mercedes.

03/10/2018 : succès de la nouvelle 935. Le patron de Porsche Motorsport a confié avoir reçu pas moins de 200 demandes en 48 heures. 77 exemplaires seront construits pour le prix de 701 000 euros.

05/10/2018 : G-Drive Racing disqualifiée des 24 Heures du Mans, Alpine finalement vainqueur en LMP2 (Nicolas Lapierre, André Negrao, Pierre Thiriet).

08/10/2018 : des livrées historiques à Petit Le Mans. Porsche fait honneur à son glorieux passé avec deux livrées rappelant les mythiques 911 GT1 de la fin des années 90.

22/09/2018 : la LMPH2G a roulé à Spa dans le cadre de l’European Le Mans Series.

09/10/2018 : fait exceptionnel, le Grand Marshal du Petit Le Mans sera un fan.

25/10/2018 : rideau de fin sur la carrière de la Porsche 919 Hybrid. Elle s’est offert un dernier tour avant de rentrer définitivement au Musée Porsche (25 km sur les routes allemandes entre Weissach et Zuffenhausen avec Mark Webber et Marc Lieb).

17/11/2018 : l’affaire Dempsey-Proton Racing. Les contrôleurs ont décelé à Fuji une modification d’une ligne de code dans l’enregistreur de données qui augmentait de 2 secondes le temps indiqué sur le capteur FIA/ACO qui calcule le temps de ravitaillement (réglementé par le législateur). Il a été déclaré que des modifications ont été faites à Silverstone et Fuji. Conséquence : le retrait de tous les points depuis le début de la saison, mais le team allemand conserve sa victoire en GTE-Am aux 24 Heures du Mans.

01/12/2018 : L’histoire retiendra que la première Coupe des Nations FIA GT est revenue à la Turquie grâce à Ayhancan Güven et Salih Yoluc sur une Mercedes-AMG GT3.

05/12/2018 : la FIA publie le règlement technique de la nouvelle génération de prototypes de la catégorie reine qui entrera en vigueur à la rentrée 2020.

13/12/2018 : ByKolles Racing annonce travailler sur un programme ‘Hypercar’ conçu en interne.

31/12/2018 : Onroak Automotive, OAK Racing, Sodemo et Tork Engineering se fondent dans Ligier Automotive : un seul nom. “Ligier Automotive est dans les starting blocks pour célébrer les 50 ans de la marque et rendre ainsi hommage à Guy Ligier.“

11/01/2019 : nouvelles décos « rétro ». Après Porsche à Petit Le Mans, Ford, Acura et la Nissan-Onroak DPi de CORE autosport ont dévoilé leurs livrées « rétro » pour les 24 Heures de Daytona. 2019 marquait aussi les 50 ans de l’IMSA.

25/01/2019 : Charly Lamm, ancien patron de BMW Schnitzer, est décédé.

27/01/2019 : Wayne Taylor Racing s’offre de nouveau Daytona. La Cadillac DPi-V.R #10 de Wayne Taylor Racing remporte les 24 Heures de Daytona 2019 et Fernando Alonso, accompagné de Kamui Kobayashi, Renger van der Zande et Jordan Taylor, gagne une nouvelle épreuve de 24 heures après Le Mans. De plus, BMW s’offre un succès en GTLM deux jours après le décès de Charly Lamm.

05/02/2019 : un trio 100% féminin en ELMS et aux 24 Heures du Mans. Rahel Frey, Manuela Gostner et Michelle Gatting se partagent la Ferrari 488 GTE #83 de Kessel Racing.

07/03/2019 : les constructeurs d’Hypercar pourront partir d’une voiture homologuée pour la route…

11/03/2019 : Gary Hirsch est nommé pilote de réserve Rebellion Racing. On n’a jamais entendu parler du pilote suisse depuis cette date !

15/03/2019 : de nouveaux stands au Mans. Présent à Sebring, Pierre Fillon a déclaré : « Nous allons refaire l’intégralité du bâtiment des stands pour le centenaire de la course, en 2023 ! Nous aurons donc un nouveau building et des stands neufs. »

15 et 16/03/2019 : le Super Sebring. Historique. Le même week-end ont eu lieu les 1000 miles de Sebring, remportés par Toyota, et les 12 Heures de Sebring gagnées par Cadillac qui signe même un triplé, les deux premiers étant séparés d’une seconde !

26/03/2019 : Endurance-Info et 2SM Pilotage lancent Simulateur Académie Racing !

08/04/2019 : la Porsche 911 GT3-R/IronForce Racing by Ring Police ne passera pas inaperçue cette saison sur les meetings ADAC GT Masters.

16/04/2019 : on passe à 62 stands en juin au Mans. Les deux heureux élus sont High Class Racing (ORECA 07) et United Autosports (Ligier).

18/04/2019 : Ford arrête. Ford Performance a confirmé l’arrêt du programme officiel GTE fin 2019 pour la partie IMSA et à l’issue des 24 Heures du Mans pour la présence en FIA WEC.

01/05/2019 : Fernando Alonso arrête le WEC après les 24 Heures du Mans 2019. Il laisse son baquet à Brendon Hartley.

04/05/2019 : la pluie, la neige et le soleil aux 6 Heures de Spa-Francorchamps WEC.

07/05/2019 : le nouveau règlement IMSA (DPi 2.0) devrait introduire la technologie hybride en 2022.