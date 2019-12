2009/2019 : les faits marquants, part 8…

04/05/2018 : les deux Ginetta G60 LT-P1 de CEFC TRSM Racing déclarent forfait. Les fonds promis par le partenaire chinois ne sont pas arrivés.

04/05/2018 : grosse sortie de piste de Pietro Fittipaldi lors de la séance qualificative des 6 Heures de Spa (BR1/DragonSpeed). Le pilote brésilien s’est cassé les deux jambes !

06/05/2018 : Michelin et l’amende salée. La firme clermontoise n’a pas fourni les 720 pneus à la FIA qui doivent servir dans un premier temps de stockage avant d’être distribués aux équipes plus tard dans la Super Saison. Elle a écopé de 250 000 euros d’amende.

13/05/2018 : les 24H du Nurburg stoppées. La direction de course des 24 Heures du Nürburgring a sorti le drapeau rouge à cause du brouillard aux alentours de midi. La Porsche 9111 GT3-R #912 de Richard Lietz, Fred Mako, Patrick Pilet et Nick Tandy l’emporte…

21/05/2018: décès de Max Cohen-Olivar. Le Marocain compte 20 participations aux 24 Heures du Mans (2e place de catégorie en 1982 sur une Lancia Beta Monte Carlo).

02/06/2018 : deux livrées « 70e anniversaire » pour Porsche aux 24 Heures du Mans.

14/06/2018 : grosses sorties de Giorgio Sernagiotto (Dallara P217/Cetilar Villorba, voiture reconstruite avant le warm-up) et Sven Müller (Porsche 911 RSR officielle, nouveau châssis dépêché) !

15/06/2018 : premiers échos de Le Mans 66. Matt Damon et Christian Bale sont annoncés pour ourner un film retraçant le duel Ford/Ferrari aux 24 Heures du Mans 1966. James Mangold sera derrière la caméra

15/06/2018 : l’ACO annonce son objectif l’Hydrogène aux 24 Heures du Mans 2024 ! De plus, l’Hypercar pointe son nez pour 2020-2024.

15/06/2018 : Toyota présente sa GR Super Sport Concept

17/06/2018 : enfin la victoire au Mans pour Toyota. Fernando Alonso, Kazuki Nakajima et Sébastien Buemi l’emportent. Victoire de G-Drive Racing en LMP2. Doublé Porsche en GTE Pro et GTE Am pour les 70 ans de Porsche.

18/06/2018 :G-Drive Racing exclu. Déclaré vainqueur en LMP2, l’ORECA 07/G-Drive Racing (Roman Rusinov, Jean-Eric Vergne, Andrea Pizzitola) a été disqualifiée. L’exclusion concerne également l’ORECA 07/TDS Racing. L’équipe a fait appel.

24/06/2018 : Romain Dumas bat le record de Sébastien Loeb à Pikes Peak en 7.57.148 mn au volant de la Volkswagen I.D. R Pikes Peak.

25/06/2018 : David Brabham et la BT62. Cette Supercar, exposée aux 24 Heures du Mans, a un programme de cinq ans prévu en catégorie GTE, début lors de la saison 2021/2022.

27/06/2018 : le petit frère d’Endurance Info, Endurance Classic, est né et en ligne !

28/06/2018 : la Porsche 919 Hybrid Evo a de nouveau battu le record d’une piste. Après Spa (en 1’41’’770) avec Neel Jani en avril, c’est au tour de la Nordschleife avec un temps de 5’19″55 (Timo Bernhard) !

27/07/2018 : Stéphane Ratel lance la catégorie GT2 dès 2019. Il s’agit de faire la part belle aux Supercars.

28/07/2018 : l’Audi R8 LMS/Audi Sport Team WRT #1 perd sa pole aux 24 Heures de Spa. Les commissaires ont découvert du ruban adhésif, utilisé pour la fixation, dans le système d’admission d’air.

29/07/2018 : drapeau rouge à Spa suite à l’accident entre la Bentley Parker Racing et la Lamborghini Attempto Racing. Stéphane Ortelli est lui aussi durement sorti de la piste plus tôt. Emmenés à l’hôpital, les pilotes blessés sont sortis après quelques heures ou jours…

28/07/2018 : BMW vainqueur. La marque allemande s’est offert le doublé aux Total 24 Heures de Spa grâce à Tom Blomqvist, Philipp Eng et Christian Krognes. ROWE Racing a pris la 2e place.

03/08/2018: pas de Ginetta G60-LT-P1 CEFC TRSM Racing à Silverstone. On ne les reverra plus en piste de toute la Super Saison !

19/08/2018 : Toyota gagne puis perd. Les Toyota TS050 Hybrid ont signé le doublé aux 6 Heures de Silverstone puis ont été disqualifiées (flexibilité des patins en bois non conforme). La Rebellion R13 de Thomas Laurent, Mathias Beche et Gustavo Menezes l’emporte !