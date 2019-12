2009/2019 : les faits marquants, part 6…

02/012017 : Pierre Fillon reçoit la Légion d’Honneur.

01/01/2017 : Ginetta arrive en LMP1 en WEC en LM P1 privée. Ginetta a recruté Paolo Catone pour ce projet et discute avec Mecachrome pour le moteur (l’accord sera officialisé le 28 février 2017) et X-Trac pour la boîte de vitesses. Ginetta compte aussi sur le soutien d’Adrian Reynard pour diriger le développement aéro de l’auto.

29/01/2017 : doublé Cadillac aux 24H de Daytona. Wayne Taylor Racing gagne les 24 Heures de Daytona (Jordan Taylor, Max Angelelli, Ricky Taylor et Jeff Gordon). Le 19 mars, l’écurie double la mise en remportant les 12 Heures de Sebring (Ricky Taylor, Jordan Taylor et Alex Lynn). La marque américaine s’est même payé le luxe de s’offrir un triplé à Sebring.

02/02/2017 : Toyota annonce trois TS050 HYBRID au Mans. Pour la première fois depuis son retour en Endurance en 2012, le Toyota Gazoo Racing annonce trois autos aux 24 Heures du Mans. Ce jour-là, José Maria ‘Pechito’ Lopez devient titulaire de la marque nippone.

19/02/2017 : Gianmaria Bruni quitte Ferrari…pour Porsche. En 10 ans chez Ferrari, l’Italien a décroché deux couronnes FIA WEC, trois victoires aux 24 Heures du Mans (cinq podiums), deux victoires de catégorie aux 24 Heures de Spa, une aux 12 Heures de Sebring et une au Petit Le Mans.

11/03/2017 : mort de John Surtees. Seul Champion du Monde en moto et en auto (Formule 1 en 1964), il couru quatre fois au Mans. Son meilleur résultat est en 1964 (Ferrari 330 P avec Lorenzo Bandini, 3ème et pole position).

15/03/2017 : six Ginetta au Mans ??? Nick Portlock, directeur commercial de Ginetta, a révélé que jusqu’à six Ginetta LM P1 pourraient être au départ des 24 Heures du Mans 2018 !!!

21/03/2017 : Gerhard Berger devient le grand patron du DTM.

28/03/2017 : Frédéric Sausset et la filière “Un volant pour tous” comptent amener un pilote aux 24 Heures du Mans. Billy Monger, gravement accidenté, est présent en juin au Mans pour soutenir l’opération.

23/04/2017 : gros crash au départ de la première manche de la saison Endurance des Blancpain GT Series à Monza. Plus de dix voitures impliquées.

27/04/2017 : Jacky Ickx en Fun Cup. Il est au départ des 25 Heures VW Fun Cup en compagnie de ses cinq enfants !

09/05/2017 : un nouveau format de course pour les GTE-Pro à l’étude. IUn sprint qualificatif de 60 minutes avec, potentiellement, un changement de pilote, le résultat donnant la grille de la course de 6 heures. Ce combiné sprint / endurance n’a jamais vu le jour !

21/05/2017 : Sébastien Bourdais remplacé au Mans. Gravement accidenté aux essais d’Indy 500, le Sarthois doit faire l’impasse sur les 24 Heures du Mans. Quelques jours plus tard, Tony Kanaan le remplace.

31/05/2017 : Marc Lieb raccroche son casque. Le vainqueur des 24 Heures du Mans 2016 prend la direction du département compétition-client chez Porsche.

15/06/2017 : Panoz et Green4U dévoilent la Panoz GT-EV. Cette voiture de course tout électrique développera de 540 à 610 chevaux pour une vitesse de 300 km/h. Malheureusement, un an plus tard, le projet était abandonné.

15/06/2017 : Kamui Kobayashi signe une pole historique au Mans. Le Japonais, à 20h15 le jeudi, pulvérise les chronos des éditions précédentes en 3.14.791. Il tourne à une moyenne de 251.882 km/h.

16/07/2017 : le nouveau règlement est présenté. L’ACO avait organisé sa traditionnelle conférence de presse. A cette occasion, elle a présenté le règlement 2020 réservé aux LMP1.

18/06/2017 : Porsche signe sa 19e victoire (Brendon Hartley, Earl Bamber et Timo Bernhard). Le départ a été donné par Chase Carey, le patron de la F1. Deux ORECA 07, celle de Jackie Chan DC Racing, terminent sur le podium général et une, celle de Thomas Laurent, a mené la course. Final de toute beauté en GTE Pro entre la Corvette C7.R et l’Aston Martin Vantage GTE. La Ferrari 488 GTE/JMW Motorsport remporte le GTE Am.

19/06/2017 : la Vaillante Rebellion #13 déclassée et perd sa 2e en LM P2. Les commissaires techniques ont constaté qu’un trou avait été fait dans le capot arrière de l’ORECA 07 pour accéder plus facilement au démarreur, sans oublier une intervention sous régime de parc fermé.

19/06/2017 : la polémique enfle. Vincent Capillaire explique son geste samedi durant la course où il était allé faire un signe d’encouragement à Kamui Kobayashi qui était arrêté au bout de la voie des stands, ce dernier pensant avoir le feu vert des commissaires pour reprendre la piste.

24/06/2017 : SRO Motorsports fête ses 25 ans.

26/06/2017 : Romain Dumas remporte de nouveau Pikes Peak au volant de la Norma MXX RD Limited.

11/072017 : Acura et Team Penske mise sur l’ORECA 07 pour son prototype DPi. Le 18 juillet, Joest Racing prend en charge le programme Mazda IMSA.

28/07/2017 : Porsche met un terme à son programme LM P1 en fin d’année pour la Formula E. Les Porsche 919 Hybrid ont décroché trois couronne mondiale et trois fois les 24 Heures du Mans. Le programme avait démarré en 2014.

30/07/2017 : Audi remporte les 24 Heures de Spa avec Saintéloc Racing. Christopher Haase, Markus Winkelhock et Jules Gounon offrent à Audi sa quatrième victoire aux 24 Heures de Spa. Un Français n’avait plus gagné Spa depuis Romain Dumas en 2010.

13/08/2017 : Wirth Research dévoile un concept de LMP1 resté dans les cartons.