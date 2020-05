20 courses en France pour la Funyo en 2020

Après l’annonce de l’annulation de SPA-Francorchamps, Romain Angebeau, Dirigeant de FUNYO a tenu à confirmer la décision de FUNYO et de Sagcom de rester cette année à 5 meetings. « Ces 5 meetings auront tous lieu en France, c’est important aussi de soutenir l’activité locale des circuits Français. Ce calendrier 2020 offrira l’occasion de faire 20 courses et 20 départs à nos pilotes ».

C’est la vraie opportunité qu’offre le format des meetings Funyo depuis maintenant 3 ans.

« Financièrement, les pilotes et les Teams pourront mieux adapter leur budget et leur emploi du temps entre Août et Novembre à raison de 5 épreuves en 4 mois ce qui est raisonnable. Nous réduirons de ce fait le coût important des déplacements et des frais de vie sur 5 weekends.

« Nous tenons à remercier chaleureusement SRO-Paris avec qui nous sommes en contact pratiquement tous les jours depuis le début du confinement pour leur réactivité.“

Les meetings de la Sprint Cup by Funyo 2020, course support du Championnat de France FFSA des circuits se dérouleront comme l’an dernier sur 2 séances d’essais libres, 1 séance qualificative et 4 courses le tout sur 3 jours.