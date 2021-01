2 Seas Motorsport en tête à mi-course

L’heure de la mi-course a sonné aux Gulf 12H sur le Bahrain International Circuit. Les concurrents ont maintenant deux heures pour travailler sur les autos avant un nouveau départ dans l’ordre d’arrivée des six premières heures.

La McLaren 720S GT3 de Ben Barnicoat, Martin Kodric et Isa Abdulla AlKhalifa (Pro) a terminé les six heures en tête après avoir dominé la majorité de la première partie de course en dépit d’un souci de sélecteur de boîte de vitesses. Ben Barnicoat a replacé la McLaren #33 aux commandes dans la dernière demi-heure après le problème technique.

La Mercedes-AMG GT3/RAM Racing (Pro-Am) de Callum Macleod, Chris Froggatt et Ian Loggie a terminé à 29.5s. Troisième place (à 55s) pour la Porsche 911 GT3 R/Dinamic Motorsport (Pro-Am) de Roberto Pampani, Stefano Monaco et Mauro Calamia qui a connu deux belles figures sur la piste. La Bentley Continental GT3/Team Parker Racing de Derek Pierce, Andy Meyrick et Euan McKay a pris la 4e place dans le même tour que le leader.

On retrouve ensuite la Ferrari 488 GT3/Monster VR46 Kessel de Valentino Rossi, Alessio Salucci et Luca Marini au 5e rang à 1 tour. La #46 a été ralentie par un drive through pour avoir coupé la ligne blanche à la sortie des stands. Les deux autres Ferrari/Kessel Racing suivent au classement.

La catégorie GT4 a vu la domination de la McLaren 570S GT4/Optimum Motorsport de Warren Hughes, Charlies Hollings, Jan Klingelnberg et Lars Dahmann.

La seconde McLaren 720S GT3/2 Seas Motorsport de Dylan Pereira, Ed Jones et Lewis Williamson a rendu l’âme après seulement 26 tours (moteur). Chez Optimum Motorsport, la McLaren 720S GT3 de Joe Osborne, Brendan Iribe, Ollie Millroy et Nick Moss a passé beaucoup de temps à son stand pour des problèmes de frein à l’avant. La Maserati MC GT4/SVC Sport Management a perdu du temps (13 tours) suite à un problème de suspension.

Le classement à H+6 est ici