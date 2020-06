12H Monza : plus de 25 autos au départ…

Après Portimao, le championnat 24H Series se rend à Monza pour une course de 12 heures les 10 et 11 juillet. Le plateau général prend un peu de hauteur avec plus de 25 autos attendues.

Neuf GT3 sont pour le moment inscrites, y compris la Renault Sport R.S.01/Equipe Verschuur. Herberth Motorsport alignera trois Porsche 911 GT3-R avec Daniel Allemann, Ralf Bohn et Robert Renauer sur une auto, Tim Müller, Jürgen Häring, Taki Konstantinou et Marco Seefried sur la deuxième. On retrouvera Klaus Bachler, Stefan Aust et Steffen Görig sur la troisième Porsche. L’unique Ferrari 488 GT3 sera celle de Wochenspiegel Team Monschau de Hendrik Still, Jochen Krumbach, Leonard et Georg Weiss.

Le camp Audi sera représenté par Car Collection Motorsport avec une paire de R8 LMS GT3. Hörst Felbermayr Jr est confirmé sur une des deux autos. MP Racing et CP Racing rouleront en Mercedes-AMG GT3. La famille Gostner roulera chez MP Racing. Thomas, David, Manuel et Corinna Gostner seront épaulés par Giorgio Sernagiotto.

Le meeting italien permettra de voir la KTM GTX Concept de Laura Krahaimer, Stefan Rosina et Eike Angermayr. Nordschleife Racing aura en charge une Ligier JS2 R pour Rhys Lloyd, Daniel Waszczinski et Régis Rego de Sebes.