12H Monza : les Porsche/Herberth Motorsport s’offrent un triplé

Les 12 Heures de Monza auraient pu être sponsorisées par Herberth Motorsport compte tenu de la domination du team allemand sur l’Autodromo di Monza.

Si la KTM X-Bow GTX Concept a terminé les quatre premières heures en tête, la donne a changé le lendemain avec la prise de pouvoir des Porsche 911 GT3-R/Herberth Motorsport. La course a tout de même été interrompue samedi après-midi à cause de la pluie.

La Porsche #91 de Daniel Allemann, Ralf Bohn, Alfred et Robert Renauer pensait tenir la victoire face à la voiture soeur de Jürgen Häring, Taki Konstantinou et Alfred Renauer mais la #91 s’est arrêtée dans la Variante del Rettifilo à quelques minutes du damier. Il n’en fallait pas moins pour que la #92 ne s’empare des commandes pour finalement s’imposer. La troisième Porsche pilotée par Klaus Bachler, Steffen Görig et Stefan Aust a pris la 2e place à 28s des vainqueurs. En fin de course, Klaus Bachler a fait parler la poudre en tournant 10s plus vite par tour que ses adversaires. La troisième Porsche/Herberth Motorsport a tout de même pris la 3e place.

La famille Gostner, aidé par Sergio Sernagiotto, a terminé au pied du podium sur la Mercedes-AMG GT3/MP Motorsport. L’Audi R8 LMS GT3/Car Collection Motorsport complète le top 5.

Pour son retour à la compétition, ARC Bratislava rafle la mise en GTX avec sa Lamborghini Huracan Super Trofeo (6e au général). La KTM X-Bow GTX Concept/Reiter Engineering de Kraihamer/Rosina/Angermayr a connu des pépins électriques avec près d’une heure passée à son stand.

Le classement de la course est ici