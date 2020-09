102 autos aux 24H du Nürburgring

Une semaine après les 24 Heures du Mans, c’est du côté de l’Eifel qu’il faudra voir un double tour d’horloge avec les 24 Heures du Nürburgring. Repoussée de mai à fin septembre, la classique allemande se déroulera à huis clos. Le plateau annoncé est de 102 autos avec du beau monde chez Audi, BMW, Mercedes et Porsche.

Bien malin qui peut donner un favori compte tenu de la solidité des équipages.

Les deux marques les plus représentées seront Audi et Porsche avec huit R8 LMS GT3 et huit 911 GT3-R. Mercedes ne sera pas en reste avec sept Mercedes-AMG GT3. Cinq BMW M6 GT3 en découdront. Ferrari aura deux 488 GT3 et Lamborghini une Huracan GT3. La catégorie reine SP9 sera composée de 31 GT3.

On suivra avec attention les débuts de la SCG 004C alignée par la Scuderia Cameron Glickenhaus qui évoluera dans la classe SP-X.

La liste des engagés est ici