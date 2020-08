Zyrus Engineering satisfait de ses chronos sur la Nordschleife

Zyrus Engineering peut être satisfait de son déplacement en Allemagne avec sa Zyrus LP1200 Huracan. Le constructeur norvégien est venu se tester sur la Nordschleife pour boucler un 6 :48.2s (chrono non officiel) sur un tour complet et un 6 :29s entre le pont et le portique du circuit. Fredrik Sorlie était au volant pour le chrono sur 19,1 km. Le pilote ByKolles Racing Oliver Webb était aussi sur place.

« Nous voulions venir ici, sur l’emblématique Nürburgring, pour mieux comprendre la voiture et définir notre propre référence pour un développement ultérieur », a déclaré Fredrik Sorlie à l’issue du test. « Les temps ont été réalisés sur une journée track day réservée aux voitures de course et supercars avec le respect habituel des autres pilotes présents sur la piste très fréquentée. Nous espérons donc aller encore plus vite si nous avons la piste seulement pour nous. Dans l’ensemble, je suis très satisfait de la voiture telle qu’elle est maintenant mais nous pouvons toujours faire mieux. Nous sommes sur la bonne voie avec les données des systèmes embarqués et nous avons hâte de revenir sur ces circuits afin de voir où nous pouvons nous améliorer. » Le roulage a eu lieu le 7 août.

Du 15 au 17 juillet, l’équipe a passé quelques jours à Spa-Francorchamps pour explorer différentes gommes et packages aérodynamiques. En fin de journée, Fredrik Sorlie a bouclé un 2 :20s sur une piste séchante.

« Dans l’ensemble, nous avons fait un très bon voyage à Spa et au Nürburgring », a commenté Radni Molhampour, team principal de Zyrus. « Nous avions une nouvelle aéro que nous voulions tester et trois marques différentes de pneumatiques et de composants à analyser. Nous étions pleinement concentrés sur ces sujets. C’est bien de réaliser un bon temps au tour sans trop pousser et nous sommes confiants sur de nouveaux progrès dès que nous aurons analysé nos données et reviendrons pour plus d’essais. »

La LP1200 est toujours en cours de développement avec plus de 4000 km d’essais sur piste.