Yvette Fontaine : “Je donnais tout ce que je pouvais”

Voir deux équipages féminins aux 24 Heures du Mans n'est pas une nouveauté. En 1935, pas moins de quatre tandems féminins (huit pilotes) étaient au départ de l'épreuve. Quarante ans plus tard, pas moins de neuf femmes prenaient part aux 24 Heures du Mans. Cette année-là, en 1975, Yvette Fontaine roulait sur une Porsche 911 Carrera RS en compagnie d'Anny-Charlotte Vernay et Corinne Tarnaud. Un an plus tôt, la pilote belge était déjà au sein d'un équipage féminin, cette fois sur une Chevron B23 avec Christine Beckers et Marie Laurent.

La spécialité d'Yvette Fontaine était le Tourisme où elle a mis à mal la concurrence. Ford Belgique lui fait signer un contrat de pilote officiel pour aller défendre le titre national. Mission remplie pour avec la couronne en 1969 à l'âge de 22 ans.

Ce...