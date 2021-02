WRT et Absolute Racing s’engagent en RCCO World eX Championship

Le 11 mars prochain à 20 heures marquera le lancement du RCCO World eX Championship. Dix équipes internationales s’affronteront virtuellement sur le circuit de Silverstone. La série, dirigée par le pilote Mike Rockenfeller met en avant des prototypes électriques développant 1000 chevaux pour 1000 kg. Le rapport poids-puissance que rêve tout pilote de course.

Cinq équipes sur un total de dix sont déjà confirmées : Absolute Racing, BS+ Competition, R8G E-Sports, Williams Esports et WRT.

L’écurie belge Esports Team WRT fera rouler Dries Vanthoor sur la #32 et Fabrice Cornelis sur la #31.

Après les 24 Heures du Mans Virtuelles en juin 2020, WRT trouve-là l’occasion de rempiler, ce qui n’est pas sans déplaire à Vincent Vosse, patron de l’équipe : “En regardant tous les grands noms impliqués mais aussi à être annoncé, j’ai hâte de voir le pilote régulier du Team WRT Dries Vanthoor et le pilote Urano Fabrice Cornelis sur le terrain du World eX dans une voiture Esports Team WRT. C’est une excellente initiative, menée sur une plateforme de qualité, mais aussi avec un avenir passionnant en regardant le concept. Bien sûr, bien que l’esport ne soit pas complètement nouveau pour nous, puisque nous avons roulé avec succès aux 24 Heures du Mans Virtuelles 2020. Nous avons encore beaucoup à apprendre surtout lors de la préparation d’un prototype de voiture électrique de 1000 kg / 1000 ch. Avec le World eX, nous entrons probablement dans la prochaine grande nouveauté de la course Sim.”

Du côté de Absolute Racing, la structure de Fabien Fior et Ingo Matter, on fera confiance à Yifei Ye sur la #20 et Michi Hoyer sur la #99. “Je pense que nous avons une équipe solide pour notre première incursion de simulation de course”, a déclaré Ingo Matter. “Yifei est l’un des jeunes pilotes chinois les plus prometteurs car ses résultats parlent d’eux-mêmes, et il est également un pilote sur simulateur passionné. Je tiens à remercier Jesper Pedersen [directeur de Burst Esports] de nous avoir prêté Michi pour cette saison. En tant qu’équipe basée en Asie, nous prévoyons d’étendre notre présence de course sim dans la région dans les années à venir, mais pour l’instant, il est logique de s’associer à une équipe expérimentée pour être pleinement prêt à affronter certains des meilleurs au monde.”

Les différentes courses seront diffusées en direct vidéo.