WEC : Toyota Gazoo Racing signe le doublé à Spa-Francorchamps

Spa sans la pluie, c’est presque comme Roméo sans Juliette, ce n’est pas possible. Cette édition des 6 Heures n’a pas dérogé à la règle avec une très forte averse 40 minutes avant le départ puis une autre nuée, plus faible, dans la 3e heure. De quoi rebattre les cartes ? Partiellement oui, surtout en LMP1…

On s’attendait à un cavalier seul, même Pascal Vasselon l’avait confié hier ne voyant pas comment, à la régulière, Toyota pouvait gagner. C’était sans compter sur la pluie qui a brouillé les cartes. A ce petit jeu, la TS50 Hybrid de Jose Maria Lopez, Mike Conway et Kamui Kobayashi l’emporte. Les actuels leaders au championnat peuvent ainsi légèrement creusé l’écart sur Sébastien Buemi, Kazuki Nakajima et Brendon Hartley, 2e à plus de 34 secondes, sur la TS050 Hybrid #8 qui a connu des soucis de batterie après avoir occupé la tète de course.

La 3e place est revenue à la Rebellion R13 #1 que tout le monde voyait gagner tellement l’auto a dominé toutes les séances d’essais libres et la qualification. Mais Norman Nato a quelque peu souffert sous la pluie, Bruno Senna et Gustavo Menezes, assurant sur le sec. Beau début de course de la dernière LMP1, l’ Enso CLM P1/01 #4 de ByKolles, mais un souci a obligé l’équipe à rentrer la voiture dans les stands. Elle termine 27e.

Qui arrêtera United Autosports à Spa ? Personne visiblement que ce soit en WEC ou en ELMS. L’équipe britannique, en tête du WEC, a très bien géré sa course en LMP2 et s’impose encore une fois grâce à Phil Hanson, Filipe Albuquerque et Paul Di Resta. Elle profite du mauvais résultat de Jackie Chan DC Racing pour creuser l’écart au championnat !

Pourtant, ce fut un peu chaud entre le Britannique, ancien pilote de F1, et le Français Thomas Laurent comme on peut le voir ci-dessous.

A la 2e place, on trouve l’ORECA 07 #42 de Cool Racing avec Nicolas Lapierre, Antonin Borga et Alexandre Coigny, malgré trois arrêts au stand de plus que les vainqueurs ! L’ORECA 07 #29 de Racing Team Nederland monte sur la dernière marche du podium avec Frits Van Eerd, Giedo Van Der Garde et Job Van Uitert. A noter le superbe double relais de van der Garde qui est parti dernier sur la grille de départ pour s’emparer de la tête de catégorie. Jota (#38) et High Class Racing (#33) rentrent dans le Top 5.

La grosse déception vient de l’Alpine A470 #36 qui est sortie violemment de la piste à 1 h 20 de la fin alors qu’elle était en train de récupérer la 2e place des LMP2. Beaucoup de travail en perspective pour les hommes de Philippe Sinault et ce à quatre semaines seulement des 24 Heures du Mans.

Drama, massive crash happened to #36 @SignatechAlpine's @ThomasLaurent85 but fortunately he has walked away from it. He will be taken to the medical centre for check. #6hSpa #WEC #WECRacesForYou pic.twitter.com/lshZkZVwOr — WEC (@FIAWEC) August 15, 2020

Après avoir signé, perdu puis récupéré (vous suivez ?) sa pole position en GTE Pro, la Porsche 911 RSR #92 de Kevin Estre et Michael Christensen l’emporte. Les champions du monde en titre ont lutté de toutes leurs forces pour contenir les assauts répétés des deux Aston Martin Racing, la #97 de Maxime Martin / Alex Lynn (2e à 5 secondes) et la #95 de Marco Sorensen / Nicki Thiim (3e à 35 secondes) des actuels leaders au championnat. La Ferrari 488 GTE Evo #51 a aussi été dans le coup et termine 4e à une seconde du podium ! La Porsche 911 RSR #91 (5e) et la Ferrari 488 #71 (6e) ont, elles, été un peu plus en retrait.

Trois marques différentes aux trois premières places en GTE Am. Belle victoire de nos Français, François Perrodo et Manu Collard, bien aidés par Nicklas Nielsen, impeccable, sur la Ferrari 488 GTE Evo #83 d’AF Corse. Les trois hommes, et toujours leaders au championnat, devancent de moins de trois secondes la Porsche 911 RSR #77 de Dempsey-Proton Competition (Christian Ried, Riccardo Pera, Matt Campbell) et de 56 l’Aston Martin Vantage #90 de TF Sport (Salih Yoluc, Charles Eastwood et Jonathan Adam). La très en vue Porsche 911 RSR #56 de Team Project 1 finit 4e devant la 2e Porsche Dempsey-Proton Competition, la #88…

Maintenant, le plus grand événement de la saison arrive, les 24 Heures du Mans qui se dérouleront les 19 et 20 septembre.