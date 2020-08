WEC : sortie de piste pour Thomas Laurent (Alpine) à Spa, Safety Car

A 1 h 23 de la fin de course, Frits van Eerd est encore en tête de la course des LMP2 sur son ORECA 07 #29 de Racing Team Nederland, lorsque Paul di Reta sur l’ORECA 07 #22 United Autosports le dépasse à la Source.

Quelques kilomètres plus tard, c’est au tour de Thomas Laurent d’arriver sur le pilote hollandais pour le gain de la 2e place. Mais en le dépassant à Blanchimont, il passe à gauche, trouve la #29 à coté de lui, mort un peu l’herbe et part en tête à queue entre la #29 et l’Enso #4 de ByKolles pilotée alors par Bruno Spengler.

Le Français tape violemment le mur de pneus, la voiture se retournant, puis s’immobilise. Plus de peur que de mal pour lui, il a réussi à s’extraire de la voiture et a été emmené à l’hôpital pour des contrôles. Cependant, les dégâts sont importants ! Evidemment, la Safety Car est entrée en piste…