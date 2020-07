WEC : 31 autos attendues à Spa pour la reprise !

Les 6 Heures de Spa marquent le deuxième rendez-vous WEC de l’année 2020 après celui d’Austin en février dernier. Pour la reprise du championnat, 31 autos sont attendues dans les Ardennes belges du 13 au 15 août.

Quatre LMP1 sont attendues avec les deux Toyota TS050 HYBRID, une seule Rebellion R13 et l’ENSO CLM P1/01 de ByKolles Racing. Il faudra donc attendre les 24 Heures du Mans pour voir la seconde Rebellion en piste. Du côté de chez ByKolles Racing, seuls Bruno Spengler et Tom Dillmann sont annoncés sachant que le nom de Joao Paulo de Oliveira a circulé ces dernières semaines. En revanche, pas de trace des Ginetta du Team LNT.

Le plateau LMP2 sera composé de dix prototypes. Celui-ci voit l’arrivée de l’ORECA 07/Algarve Pro Racing de John Falb et de la Ligier JS P217/Eurasia Motorsport de Dan Gaunt et Nobuya Yamanaka.

Les six GTE-Pro figurent bien sur la liste des engagés. Le plateau le plus fourni sera la catégorie GTE-Am avec 11 autos. Côme Ledogar rejoint la Ferrari 488 GTE/MR Racing en compagnie de Motoaki Ishikawa et Kei Cozzolino. Le Français remplace Olivier Beretta dans la #70. Il reste encore deux baquets à pourvoir sur la Porsche 911 RSR/Dempsey-Proton Racing #88 où seul Thomas Preining est confirmé.

La liste des engagés est ici