Vos selfies sur les circuits, part 19…

Vincent Vosse en famille avec Felix Baumgartner

Toujours Vincent Vosse avec Romolo Liebchen (Audi) et Giacomo Agostini

Encore Vincent Vosse, cette fois avec Jamy Gourmaud. J’espère que vous avez vu qui était Vincent et qui était Jamy. 😜

Vincent Vosse et Christian Loriaux

Christian Loriaux en solo…

François-Xavier Jonckheere : C’était un week-end entre amis à Hockenheim lors du meeting TT CUP (qui était incorporé dans un week-end DTM). On est 4 potes belges et l’un de nous (Surnommé “le pied lourd”) roulait sur son premier meeting en TT CUP. C’était également le premier week-end de son ingénieur (Xou) au premier plan. Il a préparé une voiture parfaite lors de la 2ème course car “notre pied lourd” a fait des merveilles et terminé 3ème en partant avant-dernier (il avait fait une qualification de dingue, mais il y a eu un problème de chronométrage. Vous connaissez les pilotes, ce n’est jamais leur faute…). #pushfipush

Bernard Robert et Bruno Senna au Mans

Bernard Robert, Tristan Gommendy et des ‘Alpinistes’ au Mans.

Xavier Hardier et Richard Lietz au Mans

Stefan George et Kévin Estre au Mans.

Ludovic Dubois et Nicki Thiim au Mans.

Fabien Raimbault et Paul Lafargue au Mans.

Toujours Fabien Raimbault, cette fois avec sa soeur.

La famille Champalou et Hugues de Chaunac aux 6H de Spa 2019.

Tugdual Rabreau, Thomas Laurent & Co au Mans.