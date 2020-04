Vos selfies sur les circuits, part 18…

Timothée Le Maitre : Rencontre en Porscherie ! En septembre 2018, je suis allé à Laguna Seca à l’occasion de la 6ème Porsche Rennsport Reunion. Alors que je me baladais dans le paddock, vêtu de mon t-shirt Pink Pig acheté quelques mois auparavant au Mans, je croise Kevin Estre, lui aussi tout en combinaison de cochon et fraichement vainqueur du GTE-Pro dans ces couleurs. On fait une petite photo ensemble et on discute cinq minutes à propos de ce magnifique évènement, qui régale tous les amateurs du constructeur de Zuffenhausen.

Tugdual Rabreau et Thomas Laurent aux 24H du Mans 2017.

Dominique Maucors en WTCC (Paul Ricard 2016) avec Hugo Valente et Tom Coronel : Voyant que je n’étais pas encore très a l’aise avec mon téléphone, c’est Tom qui a donc réalisé le selfie !

Sébastien Urbano et Patrick Dempsey au Mans.

Cédric Lemonnier et Fabien Barthez au Mans 2019.