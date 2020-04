Vos selfies sur les circuits, part 13…

Nicolas Tihon et Romain Dumas

Loic Clarino aux 6H de Spa

Philippe Dauge au Mans

Tanguy Colaris au Paul Ricard en 2017 lors d’une séance d’essais

Wilfried Ledoyen et Fred Mako au Mans

Simon et Tracy Krohn au Mans

Matthieu Meunier à Zandvoort

Ludovic Pezé et Andrea Pizzitola

Bertrand Neuville et Stéphane Ortelli

Pierre-Olivier Kuentz : Un petit selfie des 24H du Mans 2008, notre 5ème édition pour mon fils et moi-même. Une bien belle édition avec une lutte diabolique entre Audi et Peugeot arbitré par une météo très humide. De très beaux équipages dans notre écurie de coeur: Pescarolo avec Dumas, Collard, Bouillon et Treluyer, Tinseau, Primat qui finissent juste derrière les Audi et les Peugeot !On se souviendra également de la victoire du RS Spyder de Porsche en LMP2, ainsi que du son très métallique des regrettées Spyker.

Denis Georges et les Lizards

Jean-François Champalou : Photo de Famille sur le circuit des 24 Heures à Arnage. Bruno, 45 éditions sans interruption depuis 1975, Jeff, 41 éditions depuis 1976, Aymeric, 18 éditions depuis 2001. Et ce n’est pas fini…..