Vos selfies sur les circuits, part 10…

Léa Mahiet, Brendon Hartley et Jonathan Hirschi avant leur victoire en ELMS à Spa en 2013.

Alain Urbanski : la première photo a été prise aux 1000 km de Spa en 2011. Nous sommes en pleine course et Romain Dumas accepte cette photo avec mon fils Samuel alors que pendant ce temps les Audi sont malmenées par les Peugeot. La deuxième photo est au Mans en 2017. C’est la première fois que Samuel assiste à l’événement et on a le plaisir de pouvoir faire la même rencontre.

Christophe Aupetit et Christophe Guidet avec Nico Lapierre au volant de l’Alpine A110 lors des 24h du Mans 2018.

Frédéric Frero et Fernando Alonso aux 24H du Mans 2018.

Guillaume Robert : le premier date de 2019 lors de notre traditionnel repas entre passionnés du samedi soir de la Journée Test des 24 Heures du Mans. L’occasion annuelle de retrouver les potes qu’on ne voit pas forcément au cours de l’année. Le deuxième est fait sous le podium des 24H de Dubai 2015, un superbe souvenir que ce déplacement qui ne demande qu’à être reconduit. Le dernier est fait lors des 24H de Spa 2014 en compagnie de Benoît Treluyer. Pour l’anecdote, avant le départ de ce tour de piste en baptême, Benoît m’a dit “on va y aller tranquille, c’est la consigne…”, mais arrivé aux Combes, une autre Audi nous fait l’intérieur sur le vibreur et une Lamborghini nous grille à l’extérieur ! Et là, Benoît me regarde et me dit en souriant : ” les consignes ont dû changer, on va s’faire plaisir, accroche toi ! ” … La fin du tour n’a été que, attaques, dépassements et montées de vibreurs… Encore un superbe souvenir…

Denis Georges, Patrick Long et Spencer Pumpelly lors de la Journée Test des 24 Heures du Mans 2018.

Thomas Lizee

Fabien Gauthier en famille à l’arrivée des 24H du Mans avec les pilotes Kessel.

Andy Cremer et ses amis aux Total 24 Heures de Spa 2018

Daniel Salion et François Perrodo aux 24H du Mans 2015

Priscilla Dil avec les pilotes G-Drive Racing au Paul Ricard en 2018 (ELMS)

Manon Gauthier, qui le jour de ses 7 ans, a eu la chance de passer une journée chez Kessel Racing au Mans.