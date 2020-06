VLN : un dispositif spécial dans le paddock du Nürburgring

La saison VLN doit débuter le 27 juin prochain et pour cette reprise, le championnat a mis en place un concept original d’utilisation de la voie des stands pour les concurrents du championnat Nürburgring Endurance Series. Les stands resteront fermés, ce qui fait que les équipes seront toutes logées dans le paddock. La taille des parcelles est limitée à 20 mètres de profondeur et 6 mètres de large.

Dès l’entrée de la voie des stands, chaque pilote devra tourner à droite pour rejoindre son emplacement. Il y aura une voie de circulation et une de travail. Le pilote devra ensuite aller faire demi-tour plus loin pour rejoindre la voie des stands. Le remplissage du réservoir se fera dans l’habituelle voie des stands. La vitesse sera limitée à 40 km/h dans la voie des stands et à 30 km/h dans la voie de circulation.

Des essais ont eu lieu le 5 juin dans le paddock et la voie des stands. Lars Kern, au volant de la Porsche 911 GT3-R/Manthey Racing, a effectué les différents tests pour vérifier de la faisabilité.