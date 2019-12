[VIP] Christopher Campbell : “J’ai déjà fait tellement plus que ce que j’espérais”

Pour beaucoup, passer le cap de la cinquantaine est synonyme de retrait de la course auto. Pour Christopher Campbell, c’est la décennie du retour à la compétition après 9 ans d’absence derrière le volant et 7 hors de tout sport automobile. L’ancien pilote de Porsche Cup, devenu team principal de Luxury Racing en WEC, a quitté le sport auto fin 2012, dégoûté. Ce n’est pas pour autant que le Franco-Américain (père américain, mère franco-espagnole) a délaissé le sport, mais très loin des circuits. Le champion de swimrun (nage en eau libre et course à pied) fait son retour en GT cette année sur la BMW M4 GT4/L’Espace Bienvenue. Retour gagnant avec une victoire à Magny-Cours. Une semaine avant la reprise FFSA GT dans la Nièvre, Christopher Campbell disputait le sw...