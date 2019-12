[VIP] Christophe Bouchut, part 3 : “Mercedes m’a permis une chose : arrêter de fumer”

La victoire aux 24 Heures de Daytona 1995 (sur une Kremer-Porsche avec Lavaggi/Werner/Lässig) a été un tournant dans votre carrière ?

"Fin janvier 1995, je gagne Daytona et là je suis sur un petit nuage. Mon CV prend de l'ampleur car gagner à Daytona n'est pas rien. A cette époque, il n'y a pas de téléphone portable. L'hôtel reçoit un tas de fax de félicitations. Parmi eux, il y en a un qui me dit que mon contrat avec Larrousse est terminé. La F1 s'arrête là pour moi. Cela restera un moment un peu décevant car les opportunités de rouler en F1 ne sont pas nombreuses, mais je n'ai rien à me reprocher. A partir de là, j'ai bien compris qu'il n'y aurait plus de F1 même si j'ai reçu quelques offres. C'est notamment passé tout près chez Arrows. La F3000 aurait pu me permettre de rebondir che...