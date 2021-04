Vincent Vosse (WRT) : “Débuter de cette façon fait plaisir”

En rejoignant les rangs de la catégorie LMP2, Team WRT sort de sa zone de confort qu’est le GT3. La seule apparition de l’écurie belge en prototype remonte à 2016 avec un podium sur ses terres de Spa-Francorchamps. Cette fois, c’est la victoire aux 4 Heures de Barcelone pour le premier rendez-vous ELMS de l’année.

En 2021, les troupes de Vincent Vosse sortent l’artillerie lourde avec une Oreca 07 en European Le Mans et une en FIA WEC. Les deux LMP2 seront au départ des 24 Heures du Mans. Le premier rendez-vous de Barcelone s’est transformé par une démonstration de l’écurie belge emmenée par Thierry Tassin, Sébastien Viger et Jérôme Plassart qui a réalisé un sans-faute, tout comme Robert Kubica, Louis Delétraz et Yifei Ye.

“Nous avons beaucoup travaillé durant l’hiver”, a déclaré Vincent Vosse, patron de l’équipe, à Endurance-Info. “Débuter de cette façon fait vraiment plaisir, c’est une belle récompense après toute l’énergie dépensée.”

Team WRT a bouleversé la hiérarchie dès ses débuts, ce qui surprend tout de même un peu l’ancien pilote : “Être dans le coup aussi vite est une surprise, mais tout s’est mis dans l’ordre tout le week-end. Louis pouvait décrocher la pole avec 0.3s d’avance. Il ne faut pas occulter les soucis de G-Drive Racing. Sans cela, le final aurait été plus disputé. Les choses se sont bien mises pour nous. Les arrêts ont été parfaits, les pilotes ont fait le reste en piste.”

Malgré ce succès, Vincent Vosse ne compte pas s’endormir sur ses lauriers : “Nous n’étions pas les plus rapides durant les arrêts. Il y a encore à aller chercher. Pour être franc, je ne m’attendais pas à débuter de cette manière. Notre équipage est solide, mais nous ne sommes pas les seuls dans ce cas-là.”

Une chose est sûre, Team WRT est satisfait de sa découverte du championnat : “Ce qui est positif, c’est l’accueil que le championnat nous a réservé. Nous sommes dans un petit monde et tout le monde se connaît plus ou moins.”

Dans quelques jours, Team WRT fera ses débuts en WEC avec là aussi un sérieux équipage composé de Robin Frijns, Ferdinand Habsburg et Charles Milesi.

L’écurie belge aura du personnel quelque peu différent la semaine prochaine en WEC histoire de roder tout l’effectif en vue des 24 Heures du Mans où les deux Oreca 07 seront de la partie. Jonas Vanpachtenbeke fera office d’ingénieur en WEC. L’ingénieur performance et le chef mécano seront différents de ceux présents en ELMS.

Tout le monde le savait avant le début de saison mais Team WRT ne vient pas en LMP2 pour boire des bières… belges.