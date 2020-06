Vincent Vosse (e-Team WRT) : “Toute expérience est bonne à prendre”

Fidèle à la catégorie GT3 depuis une décennie, le team WRT est venu faire une pige en LMP2 sur son terrain de Spa avec un podium à la clé. L’écurie belge dirigée par Vincent Vosse va retrouver la catégorie LMP2 dans une semaine mais virtuellement. e-Team WRT a inscrit une ORECA 07 pour Dries Vanthoor, Kelvin van der Linde, Fabrice Cornelis et Arne Schoonvliet. WRT compte donc dans ses rangs trois belges sur quatre. Si WRT débute dans la discipline esport, ce n’est pas pour autant que l’équipe basée à Flénu vient pour faire de la figuration.

e-Team WRT compte déjà quelques succès dans le monde du simracing avec un doublé lors des 12 Heures de Monza virtuelles et une manche du challenge #RaceHome organisé par Audi Sport.

En attendant le retour à la compétition sur la piste, Vincent Vosse voit dans cette opportunité un nouveau challenge, comme il l’a confié au Belgian Audi Club : « Cette crise du Coronavirus a mis en lumière le monde du Sim Racing. De notre côté, c’est un domaine que nous suivions depuis un petit temps déjà et nous avions d’ailleurs eu quelques réunions à ce sujet. Nous avions envie de faire quelque chose dans le domaine, mais nous n’avions pas eu de temps à y consacrer. Ici, l’occasion s’est présentée et nous l’avons saisie. »

Ancien pilote, Vincent Vosse reste bien entendu focalisé sur le monde de la compétition réelle mais cette expérience peut permettre de faire quelques passerelles entre les deux univers : « Ma passion première est évidemment le sport automobile réel. Et je pense que c’est le cas de la plupart des fans. Mais on ne peut pas nier que c’est très sympa et de plus en plus réaliste ! Je suis convaincu qu’il y a un futur dans ce domaine et que nous devons en être. En interne, plusieurs acteurs majeurs ont travaillé sur un projet qui m’a convaincu. Le e-Sport doit être vu comme une activité complémentaire à ce que nous faisons dans la vie réelle. Il nous permet de toucher un public différent et de proposer à nos partenaires historiques, dont le Belgian Audi Club, de nouvelles retombées. Et, qui sait, peut-être que nous pourrons un jour activer des passerelles entre les deux mondes. »

WRT va utiliser son effectif pour participer aux 24 Heures du Mans avec un prototype LMP2 : « Quand on a vu en interne la motivation de certains membres de l’équipe, que ce soit dans le management, du côté des ingénieurs ou parmi les pilotes, on s’est dit qu’il y avait en effet quelque chose à faire. Quoi qu’il arrive, toute expérience est bonne à prendre et l’émulation créée au sein de WRT sera positive pour l’esprit d’équipe. » Rappelons que Vincent Vosse compte cinq participations aux 24 Heures du Mans.

« Il y a dans le monde du Sim Racing des spécialistes pour les différentes plateformes de simulation », précise Vincent. « L’objectif serait d’avoir un ambassadeur de WRT sur les plus importantes comme iRacing, Assetto Corsa Competizione, rFactor 2 ou même Gran Turismo, qui est extrêmement populaire. Il y a des compétitions majeures en e-Sport et nous espérons y voir briller les couleurs du e-Team WRT et de nos partenaires. Dans la mesure du possible, nos représentants défendront bien évidemment les couleurs d’Audi et nous serions encore plus heureux qu’ils soient Belges. Comme dans le sport automobile traditionnel, nous voulons nous montrer performants. Que voulez-vous, c’est dans notre caractère ! »