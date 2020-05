A la mi-juin, les 24 Heures du Mans Virtuelles vont permettre aux fans de prendre leur mal en patience dans l’attente de la course réelle en septembre. rFactor 2 sera la plateforme utilisée pour cette course unique. La vidéo permet d’avoir une idée entre la Porsche 911 RSR réelle et le modèle virtuel sur un tour du circuit du Mans.