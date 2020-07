Lexus Racing et AIM Vasser Sullivan s’apprêtent à retrouver le chemin des circuits avec la première manche post Covid 19 de l’IMSA WeatherTech Sportscar Championship qui se déroulera au Daytona International Speedway le 4 juillet. Deux Lexus RC F GT3 seront alignées en catégorie GTD : la #12 pour Townsend Bell et Frankie Montecalvo et la #14 pour Jack Hawksworth et, son nouveau coéquipier, Aaron Telitz.