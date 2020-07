Venez au Pit’ Café pour échanger sur les Total 24H de Spa !

Le traditionnel Café Endurance-Info va avoir un petit frère dès mardi avec le lancement du Pit’ Café qui parlera uniquement des Total 24 Heures de Spa. Le mois de juillet est traditionnellement celui de la plus grande course GT au monde mais pour cela, il va falloir attendre fin octobre.

Afin de vous faire patienter, le Pit’ Café va traiter différents sujets autour du double tour d’horloge spadois. Le premier épisode, mardi à 20h, aura pour invité Laurent Gaudin.

Avec Thomas Bastin, nous échangerons avec le manager général des Total 24 Heures de Spa, qui par la même occasion répondra à vos questions sur l’épreuve en live.

Promis, on ne parlera pas de pronostics car on ne souhaite pas que des actions en justice soient mises en route pour des pronostics foireux de notre ami belge. 😉

Vous l’aurez compris, l’objectif est de passer un bon moment tous ensemble tout en parlant sérieusement des Total 24 Heures de Spa. Parler sérieusement sans se prendre au sérieux, c’est justement ce qu’on aime.

Soyez au rendez-vous sur Endurance-Info et sur la page Facebook officielle des Total 24 Heures de Spa pour commenter et poser vos questions. On se voit mardi à 20 heures ! ✌️