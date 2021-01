Valentin Hasse-Clot : Les Jeunes Loups

Fort d’une très belle saison 2020 en GT3 et GT4 avec Aston Martin, Valentin Hasse-Clot est le nouveau lauréat de l’Aston Martin Racing Driver Academy. A ce titre, il suit les traces de Tom Canning, Ross Gunn et Jonny Adam.

Le jeune pilote français, qui s’est illustré en GT4 European Series chez AGS Events en décrochant le titre européen, mais aussi en GT World Challenge Europe chez Garage 59, Valentin Hasse-Clot va recevoir un soutien financier pour son programme tout en étant encadré par des pilotes officiels Aston Martin Racing en 2021. Sa nouvelle saison débutera par l’Asian Le Mans Series sur une Aston Martin Vantage GT3 alignée par Garage 59.

« Lorsque j’ai commencé à piloter des Aston Martin il y a deux ans, mon objectif a toujours été d’établir une relation sur le long terme avec le constructeur », a déclaré Valentin Hasse-Clot. « Remporter la Young Driver Academy est une grande distinction qui récompense l’engagement de mes partenaires dans ce projet et le travail acharné des équipes AMR Garage 59 et AGS Events. Je suis fier de rejoindre officiellement la prestigieuse famille Aston Martin Racing, mais je n’oublie pas mes objectifs à court terme, continuer à évoluer techniquement en dehors et sur la piste dans de nouvelles compétitions comme l’Asian Le Mans Series. Je sais que j’aurai tous les outils pour évoluer et j’ai hâte de poursuivre le travail que j’ai commencé avec Aston Martin Racing. Je ne peux pas suffisamment les remercier d’avoir réalisé mes rêves. »

« Valentin a beaucoup impressionné au cours des 12 derniers mois », s’est félicité David King, président d’AMR. « Pas seulement avec ses résultats en piste, qui parlent d’eux-mêmes, mais avec son approche mature, concentrée et inspirante sur ses divers programmes de course au cours d’une année très difficile. Il a démontré plusieurs des attributs essentiels pour devenir un précieux pilote officiel. Il a terminé en tête d’une catégorie exceptionnelle (Young Driver Academy, ndlr), dont n’importe lequel aurait fait un bon candidat pour l’obtention du diplôme, et je crois fermement qu’il a ce qu’il faut pour réussir dans les rangs des pilotes officiels Aston Martin Racing à l’avenir. »