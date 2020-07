Valentin Hasse-Clot : “Deux programmes pour gagner”

Depuis qu’il a roulé en Porsche Carrera Cup France chez Sébastien Loeb Racing, Valentin Hasse-Clot a rongé son frein. A 24 ans, le Parisien a rejoint le giron Aston Martin l’année passée. Si le début de saison n’a pas répondu à ses espérances en ADAC GT Masters, le passage en British GT en cours de saison s’est nettement mieux passé. 2020 devait donc être l’année de la confirmation mais la crise est passée par là.

Valentin Haase-Clot est passé par toutes les émotions ces dernières semaines mais le jeune pilote va pouvoir montrer sa performance en GT World Challenge Europe Powered by AWS sur une Aston Martin Vantage GT3/Garage 59 en Silver. En complément, on le retrouvera en GT4 European Series sur une Aston Martin Vantage GT4/AGS Events en compagnie de Théo Nouet.

“Je suis enfin occupé”, a déclaré Valentin Haase-Clot à Endurance-Info. “Je suis toujours pilote Beechdean AMR qui est proche d’Aston Martin Racing. La situation actuelle fait que Beechdean AMR ne roulera pas cette saison en British GT dans la catégorie GT3 sur un programme complet. J’avais en parallèle un programme en China GT Championship en GT4 mais les deux programmes sont tombés à l’eau à cause du Covid-19. J’étais à pied et la pilule était dure à avaler.”

L’hiver dernier, Valentin Hasse-Clot s’est rendu à Fuji pour tester chez D’station Racing au volant d’une GT3 puis avec une équipe chinoise qui devait le faire rouler en GT4.

Il a donc fallu revoir les plans mais le travail a payé pour rebondir sur deux nouveaux programmes : “Le premier programme validé a été le GT4 European Series chez AGS Events. L’objectif est clairement de viser le titre. A côté de cela, j’ai travaillé pour rouler en GT3 et ce sera finalement chez Garage 59 en Silver Cup avec Andrew Watson et un troisième pilote. J’ai déjà débuté les essais avec eux. Ces deux programmes sont pour gagner.”

Au fil du temps, une vraie relation s’est nouée entre les Français et Andrew Howard, le patron de Beechdean AMR. A terme, Valentin Hasse-Clot vise clairement un rôle de pilote pour un constructeur.

“AGS Events fait les choses bien avec quatre autos en FFSA GT”, souligne Valentin. “Tous les efforts sont faits pour briller. Bien entendu, il y a l’apprentissage d’une nouvelle voiture mais le travail est intéressant. C’est agréable pour moi de me sentir valorisé car je peux amener ma pierre à l’édifice.”

A Imola, il faudra passer du baquet de l’Aston Martin Vantage GT3 à celui de la GT4. Une gymnastique qui se renouvellera plusieurs fois dans la saison. Il n’est pas exclu de le voir cette saison avec Beechdean AMR en Michelin Le Mans Cup et/ou British GT sur quelques piges.

Discret, rapide, disponible, travailleur, Valentin Hasse-Clot a tous les ingrédients pour se faire rapidement un nom en GT, ce qui, on l’espère, lui permettra de disputer les 24 Heures du Mans. Il sait rester discret sur le sujet mais quand on est le filleul d’Henri Pescarolo, on ne peut qu’aimer Le Mans : “Je suis venu au Mans pour la première fois en 2004. Mon parrain m’a permis de déjeuner avec les pilotes. J’avais 8 ans et j’ai dit ‘je veux faire Bourdais comme métier’. (rires). Dans ma tête, c’était Bourdais, pas pilote.”