Une vraie livrée pour Spirit of Race

La Ferrari 488 GTE/Spirit of Race aura enfin un look différent cette saison. Il y a toujours du vert et du blanc, mais la livrée est bien moins fade que par le passé.

Matt Griffin, Duncan Cameron et Aaron Scott se partageront le volant de la Ferrari en European Le Mans Series et aux 24 Heures du Mans en août prochain.

Spirit of Race, dont la partie technique est assurée par AF Corse, sera également de la partie en Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS (Endurance) avec une Ferrari 488 GT3 qui aura les mêmes couleurs que sa soeur GTE.