Une sélection de films/docs à voir ou à revoir…

Après une sélection Netflix, Endurance-Info vous propose une deuxième sélection de films/documentaires à voir ou à revoir. Bien entendu, cette liste est non exhaustive.

Michel Vaillant – Le rêve du Mans (2018) :

On ne peut pas passer à côté du documentaire de Frédéric de Brabant tourné durant les 24 Heures du Mans 2017. Le doc revient sur Jean Graton et les 24 Heures du Mans, mais aussi sur la course de Vaillante-Rebellion. Un must !

Le Mans – Racing is Everything (2017) :

Cette série-documentaire met en avant plusieurs équipes qui participent aux 24 Heures du Mans (disponible sur Prime Video).

Le Mans 66 (2019) :

Impossible de mettre côté le film de James Mangold sur la rivalité Ford/Ferrari aux 24 Heures du Mans 1966.

D’autres documentaires sont disponibles sur YouTube :