Une nouvelle Mercedes-AMG GT3 pour Alegra Motorsports

On se souvient de l’accrochage entre Billy Johnson (Mercedes-AMG GT3 Evo d’Alegra Motorsports) et Franck Perera (Lamborghini Huracan GT3 Evo de Grasser Racing Team) dans le virage 3 lors des dernières 12 Heures de Sebring. Le Français avait perdu les freins et avait percuté le pauvre Johnson, les deux autos terminant dans la pile de pneus ! Ce dernier n’avait pas été blessé mais la Mercedes avait subi des dommages importants.

“La voiture a heurté le bord du vibreur, s’est élevée dans les airs, puis a heurté le mur de pneus et a déplacé la barrière en béton derrière elle de plus d’un mètre 50. L’intérieur était intacte, nous avons pu réutiliser toutes ces pièces. C’est incroyable que la voiture soit capable de se plier de telle manière qu’elle protège le conducteur” a déclaré le directeur d’équipe Tony Ditto à Sportscar365.

“Malheureusement, nous ne savons pas ce qui s’est passé. Nous pensons qu’il y a eu soit une erreur, soit peut-être une défaillance de la Lamborghini ou quelque chose comme ça. C’était très malheureux. Nous avions vraiment l’impression d’avoir une voiture qui pouvait rivaliser, mais malheureusement nous avons été sortis. Je ne veux pas rejeter la faute sur quelqu’un, c’est un sport dangereux et nous savons que cela peut arriver, mais c’est une de ces choses où il faut savoir encaisser les coups, mais c’est très malheureux parce que nous avons dû dépenser 100 000 dollars pour réparer cette voiture et être prêts pour la prochaine course.

En effet, bonne nouvelle, Alegra Motorsports sera au départ de la prochaine manche à Mid-Ohio, mais avec un nouveau châssis. “Cela a été assez évident, dès que nous avons commencé à démonter la voiture, qu’elle ne serait pas réparable. Ensuite, vous commencez à acheter les pièces. L’usine nous a dit qu’elle avait besoin de 12 semaines pour nous fournir une voiture et nous avons essayé de le faire en un peu moins de quatre ! Heureusement, Mercedes a rendu les choses très faciles via un portail internet de support client très efficace !”

Photo: Alegra Motorsports

Daniel Morad et Michael de Quesada piloteront la nouvelle Mercedes #28 de l’équipe du 14 au 16 mai prochains.