Un prototype performant doit-il être beau ?

“On dit souvent qu’une voiture devient belle suivant les chronos qu’elle accomplit.” La phrase est de Pierre Fillon, président de l’ACO. La présentation de la Toyota GR010 HYBRID a suscité bien des discussions, les uns trouvant qu’elle ressemble fortement à sa devancière, la TS050 HYBRID, les autres qu’on est bien loin d’une Hypercar comme on l’entend. Y aurait-il tromperie sur la marchandise avec la nouvelle catégorie Le Mans Hypercar ?

Quand les passionnés ont appris l’arrivée d’une catégorie Hypercar, tout le monde s’est pris à rêver de revivre la fin des années 90 avec les Toyota, Mercedes, Nissan, Porsche, Panoz et autres McLaren. Des caisses qui font bander pour parler vulgairement. Les designers y sont tous allés de leur composition avec des livrées pour la plupart historiques.

Le premier prototype Le Mans Hypercar présenté officiellement est la Toyota GR010 HYBRID que beaucoup associent à une LMP1 Evo au niveau de son look. C’est certainement exagéré. De loin, l’emballage semble similaire à sa devancière mais les apparences sont parfois trompeuses. Certes, le code couleurs rouge et blanc reste identique et les phares avant ressemblent à la TS050. On saluera l’absence des sabots à l’arrière tout comme un aileron de requin moins proéminent. Pour le reste, les goûts et les couleurs sont propres à chacun mais on ne peut pas dire que la GR010 est ratée. C’est surtout dessous que la GR010 est nouvelle. Tant qu’elle gagne…

Toyota GT-One de route ou…

Quelle est la feuille de route chez Toyota Gazoo Racing ? Faire une belle voiture ? Faire une voiture performante ? Faire une voiture belle et performante ? La deuxième option est clairement privilégiée. Franchement, le modèle ouvert de route présenté en marge des 24 Heures du Mans 2020 n’avait rien d’un concours de beauté, bien loin de là. On est à cent lieues d’une magnifique Toyota GT-One de route.

…Toyota Hypercar de route ?

Quel est le dernier prototype LMP1 agréable à regarder ? On sera certainement tous d’accord pour dire que depuis la Lola Aston Martin, on ne fait pas dans le concours de Miss LMP1. Les Porsche 919, Toyota TS050 et Audi R18 étaient là pour la performance, pas pour la beauté du plumage. Que dire de la Nissan LMP1 ? Rien… Cependant, une chose semble quasiment assurée. Mettez toutes ces LMP1 dans une exposition et il y a fort à parier que la Nissan soit la plus regardée par son look atypique. A l’exception des connaisseurs, tous les prototypes se ressemblaient. Une LMP1 couleur carbone ressemblait à une autre LMP1 carbone. Idem pour les LMP2. Une Porsche 956 ne ressemblait en rien à une Lancia LC2, mais ça c’était avant…

Benoit Moreau a imaginé un proto Alpine aux couleurs de l’A442B victorieuse au Mans en 1978.

Ne venez pas nous dire qu’une Le Mans Hypercar ressemble à un modèle routier qui de toute façon n’existe pas encore. On ne part pas d’une voiture de route pour en faire une voiture de course mais bien l’inverse.

Une Acura DPi ne ressemble en rien à une Acura de route et pourtant l’idée de départ était d’avoir un prototype qu’on identifie de suite à une marque. Pour la Cadillac, c’est mieux mais pas flagrant et il n’y a que la Mazda qu’on peut aisément identifier.

Est-ce que les prototypes du XXIe siècle deviendront mythiques ? L’avenir nous le dira mais il y a fort à parier que tout dépendra de l’avenir du sport automobile. Il faudra déjà arriver à faire fonctionner le proto hybride sur une piste et dans un premier temps l’acquérir.

Les designs qui ont fleuri ces derniers mois resteront virtuels surtout que tous font appel à des livrées connues des passionnés mais tout le monde n’est pas Porsche pour faire revivre les décos du passé. A une époque où le marketing a pris le pas sur le sportif et où les gens se raccrochent au passé, il reste étonnant que les marques ne fassent pas plus appel à l’histoire. Tout le monde connaît le bleu Alpine mais on aimerait voir une livrée qui rappelle la victoire du Mans 1978. Donnez le bébé à GaazMaster pour une déco néo-rétro avec les partenaires 2021. On ne peut pas dire que les constructeurs et les teams soient très imaginatifs. Il y a eu l’époque grise, l’époque rouge et blanche, l’époque bleue. On doit quand même bien pouvoir faire simple et efficace.

La seule chose que veut un constructeur, c’est gagner. La voiture deviendra plus belle si elle gagne. Combien ont critiqué le Halo sur les monoplaces ? Quand il sauve une vie, la monoplace devient de suite plus belle. On ne va pas vexer qui que ce soit mais, même si les goûts et les couleurs sont propres à chacun, on a tout de même vu quelques autos bien moches depuis le début des années 2010. Faites le tour des autos présentes en 1980/1990 et il y avait aussi des designs ratés sur le plan visuel.

Si la période actuelle est bien au renouveau de la catégorie reine de l’Endurance avec LMH et LMDh, nous ne sommes pas encore arrivés à voir toutes les Hypercars de route sur la piste. On va attendre encore un peu avant de voir une Kolles routière au coin de la rue. Du moment qu’on a des voitures en piste, on ne va pas se plaindre.

Que le meilleur gagne…