Un programme étendu pour GetSpeed, le GT World Challenge Europe à l’étude

2019 a permis à GetSpeed de franchir une nouvelle étape et le team allemand dirigé par Adam Osieka doit continuer sur sa lancée cette année avec un programme étendu.

Trois programmes sont déjà confirmés avec le VLN, l’International GT Open et l’ADAC GT4.

L’objectif est d’aligner trois Mercedes-AMG GT3 sur la Nordschleife. Janie Hill et John Shoffner sont déjà assurés de poursuivre l’aventure. GetSpeed souhaite faire rouler en parallèle un équipage professionnel et un autre pour des jeunes pilotes. Les 24 Heures du Nürburgring feront aussi partie du menu 2020. Rappelons que Fabian Schiller et Dominik Bauman ont remporté VLN7 sur une Mercedes/GetSpeed. Schiller, âgé de 22 ans et classé Silver, sera à nouveau de la partie cette année.

Deux Mercedes-AMG GT4 sont attendues en ADAC GT4 et GetSpeed réfléchit à s’engager en ADAC GT Masters dans la catégorie GT3. Ce sera ADAC GT Masters ou GT World Challenge Europe (Sprint et Endurance).

Concernant la partie International GT Open où GetSpeed a fait ses débuts en 2019 en participant à trois meetings, Janine Hill et John Shoffer sont attendus cette saison. Le team allemand pourrait même faire rouler une seconde auto.